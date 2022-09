Handball : TVK belohnt sich im Topspiel nicht

Korschenbroich Die Saison in der Handball-Regionalliga begann für den TV Korschenbroich gleich mit dem Spitzenspiel gegen Ratingen. In der fast ausverkauften Waldsporthalle verlor der TVK vor 650 Zuschauern mit 24:25.

Dabei legten die Hausherren gleich gut los. Die Abwehr machte gegen den international erfahrenen Rückraum der Ratinger einen richtig guten Job und auch im Angriff lief es zunächst wie am Schnürchen. Der verdiente Lohn war eine 7:3-Führung nach zwölf Minuten. Als die nächsten Angriffe erfolglos gestaltet wurden, machte sich beim TVK jedoch aus unerfindlichen Gründen Unsicherheit breit. Beste Chancen wurden nicht genutzt, was den Gästen in die Karten spielte. Sie glichen nicht nur aus, sondern gingen nach 21 Minuten auch mit 9:7 in Front. „Wir haben uns durch einige Fehlwürfe irritieren lassen“, ärgerte sich der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. Zwar kamen seine Schützlinge noch einmal heran, doch in den letzten 90 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff kassierten sie drei Treffer.

Die Schlussphase war dann nichts für schwache Nerven: Drei Minuten vor dem Abpfiff ging Ratingen abermals in Führung (25:24), es blieb dem TVK also noch genug Zeit, dieses Resultat zu korrigieren. Die Gelegenheiten waren da: Erst wurde Mats Wolf auf der halblinken Rückraumposition glänzend freigespielt, er scheiterte jedoch mit seinem Wurf. Nur noch wenige Sekunden waren zu absolvieren, als Korschenborich wiederum alles richtig machte: Der eigentlich so treffsichere Linksaußen David Biskamp wurde in Position gebracht, doch sein Wurf verfehlte das gegnerische Tor. „Auch in der Endphase verwerfen wir erneut wichtige Bälle“, sagte Lansen. „So belohnen wir uns nicht für ein wirklich tolles Spiel und lassen damit einen, wenn nicht sogar zwei Punkte liegen. Wir hatten auch mehr Überzahlsituationen, waren aber nicht so abgezockt wie Ratingen. Wenn man gefühlt 100 Mal auf das Tor wirft und dann nur 24 Mal trifft, kann man ein Spiel leider nicht gewinnen. Dennnoch hat die junge Mannschaft gezeigt, dass sie auch in dieser Saison wieder ganz oben mitmischen kann. Zum Schluss noch ein großes Kompliment an unsere Fans. Ihr wart toll!“