Handball : Frühform nutzt dem TVK nicht viel

Wären gerne in die Saison gestartet: Trainer Dirk Wolf (l.) und der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock. Foto: TVK Foto: Ja/TVK

Korschenbroich Handball-Regionalligist bleibt in allen sieben Vorbereitungsspielen ungeschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Wenn einem der verschobene Saisonstart der Handball-Regionalliga Nordrhein nicht in den Kram passte, dann dem TV Korschenbroich. Schließlich wäre der TVK am Sonntag in bestechender Frühform zum Gastspiel bei TuSEM Essen gereist, blieben die Korschenbroicher doch in allen sechs Vorbereitungsspielen, darunter vier gegen klassenhöhere Gegner, ungeschlagen.

Zuletzt gab es Siege über die Drittligisten Bergische Panther (31:28), Longericher SC (29:23) und Leichlinger TV (29:27), zuvor setzte sich der TVK gegen Drittliga-Aufsteiger TuS Opladen (29:22), das niederländische Spitzenteam Limburg Lions (31:23) und die Oberligisten TV Birkesdorf (44:28) und TV Geistenbeck (31:17) durch.

Muster ohne Wert, denn jetzt steigt der Saisonauftakt erst am 19. September gegen den TV Aldekerk. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir den Spannungsbogen aufrecht erhalten,“ sagt Klaus Weyerbrock. Der Sportliche Leiter zeigt wenig Verständnis für die Entscheidung des Verbandes: „Was soll in drei Wochen anders sein als am kommenden Wochenende? Der Handballverband Niederrhein ist ja auch mit der gleichen Begründung bei seinem Saisonstart am 29. und 30. August geblieben.“