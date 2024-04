2. Handball-Bundesliga TV Großwallstadt reist mit tiefschwarzer Serie an

Dass die Gäste am Sonntag in heimischer Halle gegen den Tabellendritten ASV Hamm-Westfalen mit dem 26:32 bereits ihre siebte Niederlage in Folge einstecken mussten, hat Dormagens Trainer zwar zur Kenntnis genommen, Einfluss auf seine Herangehensweise hat das aber nicht. „Das Wort ,unterschätzen’ nehme ich gar nicht in den Mund“, macht er unmissverständlich klar, „weil das so was von respektlos ist. Und wir wissen auch um unsere Position mit dieser jungen Mannschaft.“ Und darum bereitet er seine Jungs auf ein Duell mit einem Gegner vor, den die „Ewige Tabelle“ der Bundesliga immer noch auf Rang sechs führt, und der „alles hat“, mahnt er: in Finn Wullenweber, Stefan Salger und Adrian Kammlodt fähige Shooter aus dem Rückraum; in Frieder Bandlow einen vor allem im 1:1 starken Individualisten vom Zuschnitt Finn Schrovens beim TSV.