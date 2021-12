Jugend-Handball : Aller Kampf der Dormagener ist letztlich vergebens

Dormagen Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause unterliegt der TSV Bayer in der Nachwuchs-Bundesliga der SG Pforzheim/Eutingen knapp mit 31:32.

(NGZ) In einem Spiel auf Augenhöhe unterlag die A-Jugend des TSV Bayer Dormagen der SG Pforzheim/Eutingen mit 31:32 (Halbzeit 15:17). „Letztlich fehlten nur Kleinigkeiten“, sagte Trainer David Röhrig: „Wir haben in der zweiten Hälfte gut gekämpft und gegen Pforzheims siebten Feldspieler mit Leidenschaft verteidigt. Leider waren wir gelegentlich zu ungeduldig.“ Nach zwei Siegen , einem Unentschieden und drei Niederlagen in den bisherigen sechs Spielen belegt der Nachwuchs vom Höhenberg Platz sechs in der Hauptrundenstaffel A2 – bis auf die dominierenden Rhein-Neckar Löwen sind die anderen Klubs aber noch in greifbarer Nähe.

In der ersten Hälfte lagen die Gastgeber bis zur 26. Minute immer vorne, konnte sich aber nur in der Anfangsphase einmal einen Drei-Tore-Vorsprung (5:2/8.) verschaffen. Dreieinhalb Minuten vor der Pause gingen die Gäste erstmals in Führung und dann auch mit 17:15 in die Kabine. Die schmale Personaldecke machte sich einmal mehr beim TSV bemerkbar, zumal Alexander Schoss nach 15 Minuten mit ausgerenkter Schulter ausfiel. Die acht Feldspieler bemühten sich, erkämpften sich durch Sören Steinhaus die Führung noch einmal zurück (23:22/38.), bekamen aber Nico Schöttle nie in den Griff. Der setzte in der Schlussphase auch zwei (umstrittene) Strafwürfe zum 32:29 (58.) ins Netz. Röhrig: „Wir brauchen die Weihnachtspause zum Resetten und wollen nach der Rückkehr von mehreren noch verletzten Spielern im neuen Jahr wieder in besseres Fahrwasser kommen.“ Das nächste Spiel findet am 15. Januar in Melsungen statt.