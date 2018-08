Handball TSV Bayer Dormagen

Dormagen

aufgetretenen Wasserschadens gesperrt ist. Die ersten Heimspiele der neuen Saison wird der Handball-Zweitligist deshalb in der innogy-Sporthalle im benachbarten Mülheim an der Ruhr austragen. Eine Verlegung der Saisoneröffnung in die traditionsreiche Sporthalle Margarethenhöhe musste TuSEM „aus Sicherheitsgründen“ absagen und hofft nun, „dass trotzdem möglichst viele Fans den Weg nach Dormagen finden“, sagt TuSEM-Prokuristin Lina Heintschel von Heinegg, „ein großer Dank geht an die Verantwortlichen des TSV Bayer Dormagen.“