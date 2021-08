Handball : TSV verpflichtet Linksaußen Jaka Zurga

Dormagen Weil unklar ist, wann Joshua Reuland nach seinem Kreuzbandriss wieder voll einsatzfähig ist, hat der Slowene beim Handball-Zweitligisten für ein Jahr unterschrieben.

(sit) Zweimal hat Jaka Zurga beim TSV Bayer Dormagen schon vorgespielt, jetzt hat der Handball-Zweitligist den 23 Jahre alten Linksaußen Jaka Zurga für ein Jahr unter Vertrag genommen. „Wir wissen noch nicht, wann Joshua Reuland nach seinem Kreuzbandriss wieder voll einsatzfähig ist“, sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. „Bei den Tests hinterließ Jaka Zurga einen guten Eindruck. Mit Blick auf die Herausforderungen in der 2. Liga haben wir uns für die Verpflichtung entschieden.“ Der in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geborene Handballer wird am Sonntag bei der Saisoneröffnung gegen den Erstligisten TSV Hannover-Burgdorf (Anpfiff 14 Uhr) im TSV Bayer Sportcenter zu sehen sein.