Jugendhandball : Dormagen verliert das Final-Hinspiel in Berlin deutlich

Dormagen Nach der 25:38-Niederlage beim Titelverteidiger Füchse Berlin Reinickendorf hat der TSV-Nachwuchs kaum noch Chancen auf den Deutschen Meistertitel.

Im Final-Hinspiel um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft ließ der Titelverteidiger Füchse Berlin Reinickendorf nach ausgeglichener Anfangsphase die Muskeln spielen. In heimischer MBS Arena Potsdam bezwangen die Nachwuchs-Handballer von der Spree den TSV Bayer Dormagen deutlich mit 38:25 (Halbzeit 18:13) und dürften damit im Rückspiel am Sonntag (Anwurf 16 Uhr) im Sportcenter kaum mehr zu gefährden sein.

Dabei begannen die Schützlinge von Trainer David Röhrig mutig und konzentriert, legten mit Treffern von Finley Werschkull (1:0/3.), Lucas Rehfus (2:1/5.), Alexander Schoss (3:2/8.) und Aron Seesing (4:3/11.) stets vor. Seesing sorgte beim 8:8 (18.) auch für den letzten Gleichstand vor der Halbzeitpause. Dann jedoch machte sich der Favorit daran, sich ein Polster für das Rückspiel zu verschaffen: Zwischen der 17. (15:13) und 32. Minute (20:13) legten Marcel Nowak, Moritz Sauter, Nils Lichtlein und Tim Freihöfer (2), der in Hälfte eins alle seine vier Siebenmeter verwandelte, eine Serie von 5:0-Toren auf. Die vermochten Moritz Köster (14:20/33.) und Finn Wolfram (15:20/34.) mit einem Doppelschlag zwar zu beenden, doch jetzt waren die Jungs von Coach Bob Hanning, seit 2013 Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, „on fire“: Nils Lichtlein sorgte in der 38. Minute erstmals für einen Acht-Tore-Vorsprung der Berliner (23:15), nach Matthes Langhoffs Treffer zum 27:18 (45.) nahm David Röhrig seine zweite Auszeit in dieser Hälfte. Viel brachte das indes nicht. Maximilian Hinrichs verwarf in der Folge einen Siebenmeter, Sören Steinhaus kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe und Nils Lichtlein machte es mit dem 29:19 (48.) zunächst zweistellig und erhöhte kurz darauf auch auf 30:19 (48.).