2. Handball-Bundesliga Ohne Abwehr siegt man nicht

Es ist eine sportliche Binsenweisheit: Titel gewinnt man im Angriff, dem Abstieg entgeht man durch die Abwehr. Weil es eine gefühlte Ewigkeit her ist, dass die Dormagener Handballer um einen Titel gespielt haben, sollte man annehmen, dass dieser Lehrsatz fest in der Vereins-DNA des TSV Bayer verankert ist. Doch ausgerechnet im so wichtigen Aufeinandertreffen mit dem seit dem Zweiten Weihnachtstag 2023 punktlosen TV Großwallstadt, mit dem sie den Anschluss ans Tabellenmittelfeld der Zweiten Liga hätten herstellen können, ließen sie all das vermissen, was ihnen eine Woche zuvor den 27:25-Auswärtssieg bei der HSG Nordhorn beschert hatte: taktische Disziplin, Cleverness und ein kompromissloses Zupacken in der Defensive.