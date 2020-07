Handball : Bayer-Handballer stehen wieder im Training

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen ist am Montagabend in die „Vorbereitung auf die Saisonvorbereitung“ gestartet.

Dusko Bilanovic strahlte übers ganze Gesicht: „Es war schön, nach vier Monaten mal wieder in der Halle zu stehen.“ Pünktlich zum Trainingsauftakt des TSV Bayer Dormagen war der Coach des Handball-Zweitligisten vom „Heimaturlaub“ in Belgrad zurückgekehrt. Er habe sich am Montagabend gefühlt, „als ob nach einem langen Winter die Sonne aufgeht,“ sagt der gebürtige Serbe.