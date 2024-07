Handball TSV Bayer startet in Ferndorf, dann kommt Eintracht Hagen

Seine bisherigen Schützlinge sind 23 Stunden später erstmals gefordert: Ihr erstes Pflichtspiel führt die Dormagener am Samstag (7. 9.) um 18 Uhr zum Aufsteiger TuS Ferndorf in die Sporthalle Stählerwiese in Kreuztal. „Mit Ferndorf haben wir einen gefährlichen Auftaktgegner, der noch auf der Euphoriewelle des Aufstiegs gleitet“, sagt TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Mit einem Lokalduell geht es gleich weiter, denn der VfL Eintracht Hagen ist am 13. September (19.30 Uhr), einem Freitag, der erste Gast, der sich im TSV-Bayer-Sportcenter vorstellt. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) jetzt gemeinsam mit dem Streamingdienst Dyn für die Hinrunde der Zweiten Liga fest terminiert hat. Danach kommt es gleich am dritten Spieltag zum „Bruderkampf“, dann gastiert der TSV nämlich bei seinem Kooperationspartner, dem Bergischen HC. Anpfiff der Partie ist am Freitag, 20. September, um 20 Uhr. Während das zweite Heimspiel am 28. September (Samstag, 18 Uhr) den HSC Coburg nach Dormagen bringt, müssen sich die Fans bis zum Wiedersehen mit Matthias Flohr noch gedulden: Der HBW Balingen-Weilstetten ist am 11. Dezember (19 Uhr), einem Mittwoch, in Dormagen zu Gast.