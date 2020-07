Handball : Handball: TSV Bayer startet gegen Neuling Dessau

Dormagen Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen startet am 2. Oktober mit einem Heimspiel gegen den Dessau-Roßlauer HV in die neue Saison.

Die 2. Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die neue Saison bekannt gegeben, die am 2. Oktober startet. Demnach empfängt der TSV Bayer Dormagen an diesem Freitag um 19.30 Uhr Wiederaufsteiger Dessau-Roßlauer HV zum ersten Heimspiel im Bayer-Sportcenter. Geplant ist dabei bundesweit ein Saisonauftakt mit Zuschauern, die Handball-Bundesliga (HBL) arbeitet derzeit an einem entsprechenden Hygiene- und Betriebskonzept.

Zum ersten Auswärtsspiel reisen die Dormagener am 10. Oktober (Samstag, 19.30 Uhr) zur SG Bietigheim, am dritten Spieltag (16./17. Oktober) hat der TSV Bayer spielfrei. Vormerken sollten sich Fans den 30. Dezember: An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es im Sportcenter zum Mittelrhein-Derby gegen den VfL Gummersbach. Die Saison endet am 26. Juni mit einem Heimspiel gegen Elbflorenz Dresden.