Handball : Personalnöte machen Bayer Dormagen keine Angst

Dormagen TSV-Trainer Dusko Bilanovic sieht den Handball-Zweitligisten am Freitagabend beim Kellerkind HSG Konstanz trotzdem in der Favoritenrolle.

Doch von dieser Formation ist vor der Partie am Freitagabend (20 Uhr) bei der auf Rang 17 akut vom Abstieg bedrohten HSG Konstanz so gut wie nichts mehr übrig, denn neben Juzbasic (abgerissenes Fingerglied), dessen Comeback auf Mai verschoben ist, und Reuland, der am Montag am gerissenen Kreuzband im Knie operiert wird, fallen nun auch noch Meuser (mit 103 Treffern bester Torschütze des TSV) und der zuletzt so formstarke Senden angeschlagen aus. Und was macht Trainer Dusko Bilanovic? Der krempelt die Ärmel hoch uns sagt: „Ich jammer nicht! Ich nehme das nicht als Entschuldigung! Auf dem Papier sind wir der Favorit!“ Und schon gleich gar nicht entlässt der Serbe seine Schützlinge aus der Verantwortung, eine Reaktion auf die ärgerliche 24:28-Heimniederlage vom Karsamstag gegen Hüttenberg zu zeigen. „Da war der Gegner teilweise präsenter als wir.“ Ein Affront in den Augen des Coaches – und Grund genug, auch seine personell so dezimierte Truppe in die Pflicht zu nehmen. „Da müssen wir nicht lange philosophieren. Jetzt sind die anderen gefragt. Deswegen haben wir ja einen so breiten Kader.“ Und diese Spieler aus dem zweiten Glied sind in seinen Augen nun ausdrücklich gefordert: Im besonders arg gerupften Rückraum muss Ante Grbavac auf der Königsposition endlich mal wieder einen zweitligatauglichen Auftritt hinlegen. Gelingt ihm das nicht, könnten die auch anderweitig verwendbaren Benni Richter und Linus Skroblien übernehmen. Auf Halbrechts könnte Carlos Iliopoulos seine Abschiedstournee im TSV-Trikot entweder mit einer überzeugenden Vorstellung garnieren oder wieder zurück ins zweite Glied wechseln, um die Rechtshänder Ian Hüter oder Benni Richter die Kohlen aus dem Feuer holen zu lassen. Gleiches gilt für Pascal Noll auf der linken Außenbahn, wo er im internen Ranking jedoch noch hinter den jungen Tim Mast zurückgefallen scheint. Für Bilanovic ist der Fall klar: „Sie sollen mutig um ihre Chance kämpfen und zeigen, was sie drauf haben. Es gibt keine anderen Möglichkeiten mehr.“