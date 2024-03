Handball-Regionalliga TSV Bayer Dormagen II stürmt an die Tabellenspitze

Zurück zur Partie in Dormagen: Zwar übernahmen die Hausherren sofort die Initiative und hatten auch stets einen Vorsprung, doch in den ersten zwölf Minuten gelang es ihnen nicht, sich abzusetzen, weil sie in der Deckung vor Probleme gestellt wurden. Die Gäste konnten immer wieder gute Sperren setzen, die dadurch entstandenen Lücken nutzen und waren wie erwartet auch mit ihren Schlagwürfen erfolgreich. Die Hausherren ließen indes nicht einen Deut nach, setzten Essen mit enormen Tempo permanent unter Druck und brachen so den Wiederstand. Lohn war ein beruhigender Acht-Tore-Vorsprung zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel hätte auch sofort der Deckel drauf gemacht werden können, denn Dormagen war in Überzahl, warf aber in dieser Phase kein Tor und kassierte stattdessen drei. „Das darf einfach nicht passieren und darüber müssen wir auch noch reden“, ärgerte sich der Dormagener Trainer Martin Berger.