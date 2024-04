Handball-Regionalliga Nordrhein Bayer-Bubis hoffen noch auf ein „Finale“

Am Samstagabend steht die Aufgabe beim Schlusslicht SG Langenfeld an. Vom Papier her sicherlich eine machbare Aufgabe, allerdings gibt es doch das eine oder andere Hindernis aus dem Weg zu räumen. Zunächst sind die Hausherren in der Endphase dieser Spielzeit immer stärker geworden. Zwar weisen sie lediglich 15 Punkte auf, davon haben sie jedoch alleine sieben aus den vergangenen fünf Begegnungen geholt.