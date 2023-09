Handball TSV-Reserve kann personell einfach nicht nachlegen

Der Tabellenführer egalisierte den Rückstand recht schnell, aber Dormagen hatte bis weit bis in die zweite Hälfte hinein immer einen kleinen Vorsprung. Zehn Minuten vor dem Abpfiff gingen die Gastgeber dann erstmals mit 28:27 in Führung. Bayer gelang zwar postwendend der Ausgleichstreffer, hatte damit indes sein Pulver verschossen. Acht Sekunden vor dem Ende hatten die Gäste beim Spielstand von 31:32 noch die Chance auszugleichen, vergaben diese jedoch. „Zunächst einmal Glückwunsch an Bonn“, so Engel, der sich als fairer Verlierer erwies. „In der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, konnten am Ende aber nicht mehr nachlegen, weil uns die Alternativen fehlten. Ein Sonderlob geht an Carlos Marquis und Robin Krempe, die beide ein richtig gutes Spiel gemacht haben.“