Handball TSV-Reserve jubelt nach drei sieglosen Spielen wieder

Dank einer in der ersten Hälfte herausragenden Leistung gewann die Zweitvertretung des TSV Bayer Dormagen in der Handball-Regionalliga gegen den Tabellennachbarn BTB Aachen deutlich mit 37:25 (20:9). Die Hausherren traten von der ersten Sekunde an mächtig auf das Gaspedal und ehe sich die Kaiserstädter versahen, hatten sie sechs Tore kassiert. So ging es dann im ersten Spielabschnitt weiter, in dem Florian Böhnert und Robin Kremp immer wieder sehr starke Szenen hatten. Die Gäste waren in den ersten 30 Minuten überfordert.