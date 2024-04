2. Handball-Bundesliga TSV Bayer gelingt Befreiungsschlag

Sicher, man hat schon Pferde sich vor der Apotheke übergeben sehen. Und in dieser verrückten 2. Handball-Bundesliga scheint alles möglich. Doch dass der TSV Bayer Dormagen nach seinem auch in dieser Höhe vollauf verdienten 34:28-Sieg (Halbzeit 18:16) über den VfL Lübeck-Schwartau noch vom TuS Vinnhorst auf den vorletzten Tabellenplatz und damit in die Dritte Liga verdrängt werden kann, dafür muss schon ziemlich viel schief laufen aus Sicht der Rheinländer. Denn um das zu erreichen, muss der Neuling trotz seines „Pflichtsieges“ über den dadurch so gut wie abgestiegenen Mit-Aufsteiger EHV Aue (24:17) in den letzten fünf Saisonspielen sechs Punkte und 59 Tore Rückstand wettmachen auf den TSV.