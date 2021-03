Handball : Bayer Dormagen fordert den Tabellenführer heraus

Kehrt mit Hamburg an die alte Wirkungsstätte zurück: Torhüter Jens Vortmann stand von 2009 bis 2011 in Dormagen unter Vertrag. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Der Handball Sport Verein (HSV) Hamburg dominiert die Zweite Handball-Bundesliga, gab in den vergangenen 14 Spielen nur einen Punkt ab.

Ja, so ein Duell rechtfertigt durchaus das Prädikat Spitzenspiel: Am Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) empfängt im heimischen Sportcenter der Tabellenfünfte TSV Bayer Dormagen den Spitzenreiter Handball Sport Verein (HSV) Hamburg. Sicher, ganz auf Augenhöhe treffen sich die beiden Zweitligisten nicht, angesichts eines Rückstands von zwölf Pluspunkten gehören die Rheinländer nicht wirklich zu den Herausforderern des ehemaligen Champions-League-Gewinners im Aufstiegskampf. Und eine herausragende Kulisse wie im Februar des vergangenen Jahres, als mehr als 2100 Zuschauer den 32:23-Erfolg des TSV feierten, ist wegen des Corona-Lockdowns ebenfalls nicht drin. Trotzdem erwartet TSV-Trainer Dusko Bilanovic „ein sehr gutes Spiel.“

Eine Leistung wie beim 24:24-Unentschieden gegen Gummersbach zum Jahresende dürfte dazu aber mindestens vonnöten sein, immerhin sind die Hanseaten in dieser Saison erst zweimal komplett leer ausgegangen: Am vierten Spieltag setzte es in Gummersbach eine 25:26-Niederlage. Das Rückspiel geriet indes zu einer Machtdemonstration: Zu Beginn des Monats fertigte der HSV den inzwischen auf Platz drei zurückgefallenen Konkurrenten mit 29:22 ab. Die bislang letzte Nullnummer datiert vom neunten Spieltag, als der Vergleich mit dem VfL Lübeck-Schwartau mit 28:31 verloren ging. Bilanovic weiß um die Stärke des Favoriten, gibt aber schmunzelnd zu bedenken: „Klar, wer in 14 Spielen hintereinander nur einen Punkt abgibt, der ist der erklärte Favorit. Andererseits enden alle Serien irgendwann ...“

Zuversicht zieht er aus dem Hinspiel: „Da waren wir eine Dreiviertelstunde auf Augenhöhe, nur in den letzten 15 Minuten lief es nicht ganz so wie erhofft.“ Das damals von Oktober in den Dezember verlegte Match gewann Hamburg mit 32:26, nachdem der TSV noch in der 42. Minute mit 19:18 geführt hatte.

Mitte Dezember noch nicht im Kader der Hamburger stand Jens Vortmann. Der Schlussmann, der vor 13 Jahren auch mal das Dormagener Gehäuse hütete, kam im Februar vom Wilhelmshavener HV und hat an der Elbe einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Seine Nachfolge tritt dann Nationaltorwart Johannes Bitter an. Der mittlerweile 33-Jährige soll dem Tabellenführer zu mehr Konstanz im Kasten verhelfen. „Wir waren in dieser Saison nicht vollends mit unseren Torhütern zufrieden und hoffen, dass Jens die nächste Stellschraube ist, um uns noch ein bisschen besser zu machen“, sagt Trainer und Ex-Weltmeister Torsten „Toto“ Jansen. „Vortmann ist eine echte Verstärkung“, ist Bilanovic überzeugt und hebt aus dem qualitativ bestens bestückten Team seines Kollegen einen Spieler ganz besonders hervor. „Hamburgs bester Mann ist Spielmacher Leif Tissier, er macht aus einer guten Mannschaft noch mehr.“

Die Gastgeber müssen dagegen in Jakub Sterba und Fynn Johannmeyer zwei Linkshänder ersetzen. Der beim Gastspiel in Aue erlittene Muskelfaserriss verhindert den Einsatz von Rechtsaußen Sterba. Der Halbrechte Johannmeyer fällt aufgrund eines Kniegelenktraumas mindestens vier Wochen aus. Die Verletzung zog er sich im Training zu. Für sie rücken Jan Reimer und der mit einem Zweitspielrecht für die Bergischen Panther (3. Liga) ausgestattete Moritz Görgen auf. Joshua Reuland hat sich nach ausgestandener Knieprellung zurückgemeldet.