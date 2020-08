Handball in Dormagen : TSV Bayer beendet den Verkauf von Dauerkarten

Handball in Dormagen

Dormagen Ungewöhnlich früh, nämlich zwei Monate vor dem ersten Heimspiel, das am 2. Oktober Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV ins Bayer-Sportcenter bringt, beendet Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen den Verkauf von Dauerkarten für die Saison 2020/21.

Doch das aus gutem Grund. Denn die Anzahl der verkauften Dauerkarten bildet die Grundlage für das an die Corona-Schutzverordnung angepasste Sitzkonzept. „Der Schutz der Zuschauer hat für uns entscheidende Bedeutung,“ sagt Marketingleiterin Jil Falkenstein, „deshalb beenden wir den gut gelaufenen Vorverkauf bereits am 4. August.“ Das verbindet sie mit einem Dank an „alle, die trotz der noch nicht eindeutigen Lage ihre Karten gekauft und uns damit einen Vertrauensbeweis gegeben haben.“