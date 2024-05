Handball International Olympiasieger trifft auf US-Boys des TSV Bayer

Die Franzosen hatten zuvor eine gemeinsame Trainingswoche auf Korsika verbracht, mit der sie die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im eigenen Land einläuteten. Nationaltrainer Guillaume Gille steht dabei vor einem „Luxusproblem“, das sein deutscher Kollege Alfred Gislason gerne hätte: Er muss aus seinem riesigen Reservoir an Top-Spielern einen 14er-Kader zusammenstellen, denn nur so viele (plus ein Ersatzmann mit P-Akkreditierung) dürfen für das olympische Turnier gemeldet werden. „Wir müssen klare Entscheidungen treffen und uns ein paar Optionen vorenthalten, was angesichts unseres Reservoirs nicht einfach ist,“ sagt Gille. Ob der meist nur im Angriff eingesetzte Kentin Mahé, der am Saisonende vom ungarischen Top-Klub Telekom Veszprem zum VfL Gummersbach wechselt, dazu gehören wird, ist eine spannende Frage – vor allem für den Ex-Dormagener selbst, der in der kommenden Woche 33 Jahre alt wird und in Rio 2016 Silber sowie in Tokio 2021 Gold gewann.