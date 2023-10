Handball-Oberliga Fanenbruck nimmt Stellung zum Aus beim Neusser HV

Nach mageren 2:8 Punkten aus denn ersten fünf Spielen und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz hatte sich Handball-Oberligist Neusser HV vor anderthalb Wochen von Trainer Julian Fanenbruck getrennt. Eine in beiderseitigem Einvernehmen getroffene Entscheidung, betonte NHV-Vorsitzender Wolfgang Spangenberger ausdrücklich und stellte sogar einen Verbleib des 31-Jährigen, der in Neuss Ende 2022 vom Co- zum Cheftrainer befördert worden war, im Verein in Aussicht.