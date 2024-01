Handball-Regionalliga Auch Til Klause bleibt dem TVK bis Juni 2025 erhalten

Til Klause hat seinen Vertrag beim Handball-Regionalligisten TV Korschenbroich um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Der 22-Jährige geht damit in seine dritte Saison in der Waldsporthalle. Der Neusser erzielte in der aktuellen Saison 40 Treffer in zwölf Spielen und rangiert damit in der internen Torschützenliste auf Rang fünf. Klause: „Ich fühle mich hier super wohl, jedes Heimspiel ist etwas Besonderes. Ich freue mich auf die kommende Saison und viele schöne Momente gemeinsam mit den Fans und der Mannschaft.“