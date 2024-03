Handball-Regionalliga Souveräne Vorstellung des TVK

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum, der TVK war weiterhin das dominierende Teams. Selbst wenn Gelpe mit einem siebten Feldspieler agierte, ließ die Deckung nur wenig zu und wenn doch, hatte Krüger seine Finger häufig im Spiel. Gerade in diesen Situationen konnte der eine oder andere Ball abgefangen werden und so trug sich auch der Torhüter gleich zwei Mal in die Torschützenliste ein. Sein zweiter Treffer zum 34:21-Zwischenstand in der 51. Minute bedeutete auch gleichzeitig den größten Vorsprung. Was den Aufstiegsaspiranten zudem auszeichnete, war die Fähigkeit, von jeder Position aus Torgefährlichkeit auszustrahlen, während es sich bei den Gastgebern hauptsächlich auf ihren Haupttorschützen Florian Meyer beschränkte. Der immerhin ein Dutzend Mal erfolgreich.