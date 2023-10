Handball-Regionalliga Stark geschwächter Neusser HV steckt Tracht Prügel ein

Zur Ehrenrettung des Gastes muss allerdings gesagt werden, dass er mit gerade einmal drei gesunden Spielern angereist war. Viele Spieler waren erkrankt, konnten entweder nur mit Medikamenten auflaufen oder sich für wenige Minuten in den Dienst der Mannschaft stellen. „Das war schon eine sehr bittere Niederlage“, räumte Josip Jurisic, der in Neuss zusätzlich zu seinen Pflichten als Sportlicher Leiter nun gemeinsam mit Routinier Max Murawski auch noch (wieder) den Trainerjob übernommen hat, ein: „Ich habe zwar nicht erwartet zu gewinnen, aber mit so einer Klatsche habe ich auch nicht gerechnet. Heute lief wirklich alles schief, was schief laufen konnte. Und Haan hatte zudem noch einen absoluten Sahne-Tag.“ In Hektik bricht er indes nicht aus. Er mahnt stattdessen: „Jetzt ist es erst einmal wichtig, sich zu sammeln und die die Kräfte zu bündeln.“ Der Fokus liegt nun auf dem 21. Oktober, an dem der NHV den TV Lobberich empfängt. Der hat bis dato auch noch nicht so richtig zu überzeugen gewusst. „Da hoffe ich dann auf etwas mehr Glück, was wir uns aber auch erarbeiten müssen“, sagt Jurisic. „Jetzt zählen erst einmal nur noch Punkte.“