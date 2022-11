Handball-Regionalliga : Spiel des TVK am Sonntag in Essen wird verlegt

Korschenbroich Die Handballer des TV Korschenbroich haben am Wochenende schon wieder frei. Halle von TuSEM Essen II ist belegt.

(NGZ) Schon wieder zur Tatenlosigkeit verurteilt sind die Handballer des TV Korschenbroich am Wochenende. Die für Sonntag in der Sporthalle an der Raumerstraße angesetzte Partie der Regionalliga bei TuSEM Essen II musste nämlich verlegt werden. Dies teilte Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK, am Dienstag mit. Beide Vereine seien nun auf der Suche nach einem neuen Spieltermin. Das Match muss nach Verbandsvorgabe bis Ende des Jahres nachgeholt werden. „Die eigentliche Heimspielhalle an der Margarethenhöhe steht TuSEM Essen voraussichtlich erst ab Mitte November wieder zur Verfügung“, fügte Weyerbrock erklärend hinzu. „Nun hat die Stadt Essen kurzfristig auch die Sporthalle an der Raumerstraße für eine andere Veranstaltung geblockt und TuSEM muss die Spiele am Sonntag kurzfristig verlegen. Ich bin bereits in Gesprächen mit den Essenern und wir hoffen, dass wir kurzfristig den neuen Termin bekanntgeben können.“