Handball : Spiel der Dormagener in Aue ist schon abgesagt

Dormagen Positiver Befund bei mehreren Akteuren des Klubs aus dem Erzgebirge.

(sit) Immerhin zwei Spiele in Folge erlaubte die Corona-Krise den Handballern des TSV Bayer Dormagen: Am Samstag gelang in Hüttenberg ein 34:30-Erfolg, am Mittwoch glückte mit dem 31:25 gegen Konstanz der erste Heimsieg. Doch jetzt ist wieder Schluss mit der Kontinuität: Die Partie am Sonntag in Aue fällt aus. Denn im Rahmen der regelmäßigen Testungen wurden am Montag gleich mehrere positive Befunde innerhalb der Mannschaft des EHV festgestellt. Schon das für Mittwoch angesetzte Spiel in Lübbecke konnte demzufolge nicht stattfinden. Und auch das Heimspiel der Erzgebirgler gegen Dormagen wurde deshalb abgesagt. Aktuell gibt es in der 2. Liga noch für sechs weitere Partien keine neue Ansetzung. Das sind: TuS Ferndorf - VfL Lübeck-Schwartau, SG BBM Bietigheim - HSG Konstanz, TSV Bayer Dormagen - TuS Ferndorf, Wilhelmshavener HV - TuS Ferndorf, SG BBM Bietigheim - VfL Lübeck-Schwartau, TuS N-Lübbecke - EHV Aue.