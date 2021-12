Handball : Spiel des Neusser HV beim TV Aldekerk fällt aus

NEUSS Wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Kerken alle Sportanlagen für den Vereinssport auf unbestimmte Zeit gesperrt.

(alpa) In der Handball-Regionalliga kann der Neusser HV früher in die Weihnachtspause gehen als gedacht, denn das für Samstag vorgesehene Spiel beim TV Aldekerk fällt aus. Am Montag wurden in der Gemeinde Kerken alle Sportanlagen für den Vereinssport auf unbestimmte Zeit gesperrt. Grund dafür ist einmal mehr die Corona-Pandemie.