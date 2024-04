Handball-Historie Rudi Völler drückte dem TSV vergebens die Daumen

Wer dieses Spiel erlebt hat, egal ob auf dem Feld oder auf der Tribüne, wird es nicht so leicht vergessen. Auch Georgy Georgiev und Kiril Sotinov werden bestimmt noch lange an diesen 7. April 1994 zurückgedacht haben. Schließlich wurden die beiden bulgarischen Schiedsrichter im Nachhinein vom Internationalen Handball-Verband (IHF) aus dem Verkehr gezogen und für ein Jahr gesperrt. Das Duo hatte an diesem denkwürdigen Abend eine Reihe von, gelinde gesagt, äußerst merkwürdigen Entscheidungen getroffen, allesamt zum Nachteil der Gäste – weshalb sich der TSV Bayer Dormagen trotz eines 26:20-Hinspielerfolges mit einer krachenden 12:21-Niederlage (Halbzeit 5:12) beim Titelverteidiger Olympique Marseille Vitrolles im Halbfinale aus dem Europapokal der Pokalsieger verabschieden musste.