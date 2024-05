Handball Ex-Dormagener in DHB-Sportvorstand?

Der 47-Jährige dürfte nur wenigen Handball-Fans in Deutschland ein Begriff sein. Für ihn spräche sein Netzwerk und die Erfahrung. So arbeitete Meckes nicht nur jahrelang in leitender Funktion für den SHV, sondern ist immer noch als Vorsitzender des Nationenkomitees beim Europäischen Verband EHF aktiv. „Er hat mit seiner strukturierten, überlegten Art viel dazu beigetragen, dass im Schweizer Handball eine neue Selbstverständlichkeit für Leistung entstanden ist“, sagte SHV-Präsident Pascal Jenny zu seinem Abschied. Am Sonntag trifft sich das Präsidium des DHB zu einer außerordentlichen Sitzung in Hamburg. Dann soll eine Entscheidung fallen.