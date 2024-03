2. Handball-Bundesliga Rehfus verlässt den TSV, Krist kommt vom SC Magdeburg

Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen meldet für die Saison 2024/2025 zwei weitere Personalien: Nach Moritz Köster vom VfL Gummersbach schließt sich in Luca Krist noch ein talentierter Rückraumspieler den Wieseln an. Krist, der am 16. März seinen 19. Geburtstag feiert, kommt vom SC Magdeburg an den Höhenberg. Der in Herzberg am Harz geborene und in Thüringen aufgewachsene Spielmacher hat an der Elbe seit der C-Jugend alle Jahrgänge durchlaufen und kommt derzeit in der Bundesliga-A-Jugend sowie bei den SCM-YoungsterS in der 3. Liga Nordost zum Einsatz.