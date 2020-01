Handball : TVK scheitert wieder mal an sich selbst

Korschenbroich Der Handball-Regionalligist aus Korschenbroich verliert in Langenfeld nach wenig konstanter Leistung mit 25:29.

Philip Schneider brachte seinen TVK in der 41. Minute mit dem Tor zum 20:17 eigentlich auf die Siegerstraße. Wolf: „Wir hatten auch starke Phasen, etwa zwischen der zehnten und 25. Minute und zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber eben nicht über die ganzen 60 Minuten.“ In der Schlussviertelstunde häuften sich die Fehler vor allem in der Defensive des TVK und das Unheil nahm seinen Lauf: Ab dem 17:20 gelang den Hausherren ein 4:0-Lauf. Auch die von Wolf genommene Auszeit in der 49. Minute verfehlte ihre Wirkung. Zehn Minuten vor Ende führte die SG mit drei Toren. In Überzahl kamen die Gäste zwar nochmal bis auf 25:26 heran, konnten in den letzten drei Minuten jedoch keinen Treffer mehr erzielen. „Wir haben einfach nicht unsere Leistung abgerufen. Das hat vorne und in der Abwehr über weite Strecken nicht gepasst“, kritisierte Wolf.