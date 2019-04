Handball : TV Korschenbroich kann den Titelkampf entscheiden

Korschenbroich Der TV Korschenbroich kann zum Zünglein an der Waage im Titelkampf der Handball-Regionalliga Nordrhein werden. Denn der TVK erwartet am letzten Spieltag (4. Mai, 19.30 Uhr) den MTV Dinslaken in der Waldsporthalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und der verpatzte seine für Sonntagmittag angesetzte Meisterfeier durch eine 27:28-Heimniederlage gegen TuSEM Essen II, bleibt aber aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber der SG Ratingen (33:28 über HSG Siebengebirge) punktgleich an der Tabellenspitze. Die als Top-Favorit in die Saison gestarteten Ratinger müssen zum Finale am Sonntag (17 Uhr) bei Dinslaken-Bezwinger TuSEM Essen II antreten.