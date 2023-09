Handball-Regionalliga TVK trennt sich von Trainer Gilbert Lansen

In der vergangenen Saison hatte Lansen den TVK übernommen und in nach einer grandiosen Saison zur Vizemeisterschaft geführt. „Es ist nur schade, dass mit mir im Vorfeld keiner gesprochen hat“, so ein konsternierter Lansen. „Die Entlassung kam für mich aus heiterem Himmel. Mir fehlt einfach ein klares Wort. Wenn irgendwelche Missstände vorhanden sind, kann doch darüber gesprochen werden, wir sind doch alle erwachsene Menschen, sei es von Vereins- oder von Spielerseite. Wenn man nicht weiß, was falsch laufen soll, kann man auch nichts verändern. Ich bin schon sehr enttäuscht, denn ich glaube, für den Verein alles gegeben zu haben. Das ist ein toller Verein mit unglaublichen Fans, da wird es in Zukunft schon richtig schwer, so eine adäquate Anstellung noch mal zu finden.“ Ihm sei freilich auch klar gewesen, dass gerade die erste Vorbereitungsphase alles andere als gut verlaufen sei. Das führte Lansen allerdings auf verletzten Spieler und Urlauber zurück, danach sei es im Training wieder richtig gut gelaufen.