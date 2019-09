Handball : Nicolai Zidorn rettet dem TV Korschenbroich zweiten Sieg

Korschenbroich Möglicherweise bekommt Nicolai Zidorn demnächst Post vom Datenschutzbeauftragten des Landes NRW. Denn der hat es den Handballklubs von der Regionalliga an abwärts aus Gründen des Datenschutzes untersagt, Spielberichte und -statistiken im Internet zu veröffentlichen – von Live-Tickern ganz zu schweigen.

Und so muss man schon dabei gewesen sein (oder mit einem Mannschaftsverantwortlichen gesprochen haben, der vermutlich zuvor eine schriftliche Einverständniserklärung seiner Spieler einholen musste), um zu wissen, dass Nicolai Zidorn mit seinem Treffer in der Schlussminute der Partie beim MTV Dinslaken dem TV Korschenbroich den zweiten Sieg im zweiten Meisterschaftsspiel der Regionalliga Nordrhein bescherte.

Dabei wäre so viel Spannung bis zum 27:26 (Halbzeit 16:13) gar nicht nötig gewesen. Denn die Korschenbroicher hatten der Partie beim von Personalproblemen geplagten Vorjahresmeister bis dahin ihren Stempel aufgedrückt. „Wir haben 50 Minuten richtig gut gespielt,“ sagte der Sportliche Leiter Klaus Weyerbrock, „uns dann aber in beiden Halbzeiten jeweils eine fünfminütige Schwächephase erlaubt.“

Die nutzten die Gastgeber, um zunächst einen 7:11-Rück- in einen 11:11-Gleichstand umzuwandeln. Davon unbeeindruckt, zogen die Korschenbroicher bis zur Pause wieder auf 16:13 davon und bauten diesen Vorsprung im zweiten Durchgang kontinuierlich aus. Bis zum 26:21 in der 53. Minute. Danach riss der Faden, danach „haben wir uns zu viele technische Fehler und Fehlabgaben geleistet,“ bemängelte Weyerbrock. Die Folge: Mit ihren Fans im Rücken kämpften sich die Dinslakener bis auf 26:26 heran.

Ehe Nicolai Zidorn traf, für den Sieg und damit für ein Spitzenspiel in der noch jungen Saison sorgte: Denn am Samstag (19.30 Uhr) kommt der TuS Opladen in die Waldsporthalle – und der, das sei trotz datenschutzrechtlicher Bedenken verraten, hat gleichfalls 4:0 Punkte.