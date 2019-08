Handball : Handball: TVK gewinnt Turnier und verliert Testspiel

Korschenbroich Drei Wochen vor dem Saisonstart in der Handball-Regionalliga Nordrhein hat der TV Korschenbroich seine Serie von Testspielen fortgesetzt. Am Mittwoch gab es in der heimischen Waldsporthalle dabei eine 26:28-Niederlage gegen den belgischen Spitzenklub HC Tongeren.

Drei Tage zuvor hatten die Korschenbroicher das Vorbereitungsturnier des LTV Wuppertal um den Küchen-Wupper-Cup durch einen 20:18-Sieg im Finale über den gastgebenden Oberligisten für sich entschieden. Auf dem Weg dorthin gab es Siege über die Verbandsligisten Bergischer HC II (23:17) und SG Überruhr (22:12) sowie zum Auftakt gegen den neuen Liga-Konkurrenten HG Remscheid (23:16).