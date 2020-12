Handball-Regionalliga : NHV-Spieler gestalten aktiv das Training mit

Neuss Auch der Handball-Regionalligist aus Neuss befindet sich derzeit wegen der Corona-Pandemie in der Warteschleife. Dennoch wird viel dafür getan, um fit zu sein, wenn es irgendwann weitergehen sollte.

Momentan ist ein Lockdown bis zum 10. Januar 2021 vorgesehen, so dass im Februar wieder gestartet werden könnte. „Natürlich wünsche ich mir wie viele andere auch, dass es weitergeht“, so Lansen. „Allerdings glaube ich persönlich, dass der Lockdown noch einmal verlängert wird. Deshalb sehe ich uns auch im Januar noch nicht wieder beim Training in den Sporthallen. Man muss halt von Woche zu Woche sehen, wie sich die Situation entwickelt und dann dementsprechend reagieren.“ Lansen ist sich aber auch nicht sicher, ob wirklich alle Mannschaften und alle Spieler wieder so schnell wie möglich wieder ihren Sport aufnehmen wollen. Gerade im Amateurbereich sei es schwieriger, da bei einem positiven Ergebnis nicht nur der Spieler, sondern das gesamte Team in Quarantäne gehen muss, im Gegensatz zu den Profis. Da könne es auch dem einen oder anderen Arbeitgeber missfallen, wenn seine Angestellten durch den Sport zwei Wochen ausfallen würden.