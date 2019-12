Handball : TV Korschenbroich findet kein Mittel gegen Simon Breuer

Korschenbroich Ausgerechnet ein Ex-Korschenbroicher hat den Siegeszug des TV Korschenbroich in der Handball-Regionalliga Nordwest gestoppt: „Wir haben Simon Breuer über 60 Minuten nicht in den Griff bekommen,“ sagte TVK-Trainer Dirk Wolf nach der 23:27-Niederlage (Halbzeit 13:14) des damit entthronten Tabellenführers bei BTB Aachen, mit Blick den Rückraum-Routinier der Gastgeber, der mit sieben Toren nicht nur erfolgreichster Werfer der Aachener war, sondern auch klug Regie führte.

Und seinem Ex-Klub – Breuer spielte von 2007 bis 2012 in Korschenbroich, darunter auch ein Jahr unter Dirk Wolf als damaligem Co-Trainer – damit die erste Schlappe nach fünf Spielen ohne Niederlage in Folge beibrachte. Was den TVK im Verbund mit dem 30:25-Sieg des TuS Opladen beim immer heftiger in die Krise schlitternden Vorjahresmeister MTV Dinslaken die Tabellenführung kostete. Die Aachener hingegen haben mit dem fünften Sieg in Serie bis auf einen Punkt zum TVK (und bis auf zwei zu Opladen) aufgeschlossen.