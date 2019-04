Handball: TV Korschenbroich macht zu viele Fehler

Korschenbroich Handball-Regionalligist verliert gegen den zuvor sieben Mal in Folge sieglosen TV Aldekerk mit 30:32.

„Wir haben 30 Tore geworfen, das sollte in eigener Halle eigentlich zum Sieg reichen,“ war Trainer Dirk Wolf enttäuscht. Freilich wusste er auch den Grund: „Wir haben vorne zu viele technische Fehler und Ballverluste gehabt. Aldekerk war sehr konsequent und hat diese Fehler direkt bestraft.“ Was dazu führte, dass die Gäste sich im ersten Durchgang von 8:7 (14.) auf 13:7 absetzen konnten und eine 17:13-Führung mit in die Halbzeitpause nahmen. In Durchgang zwei fehlten den Hausherren dann Kraft und Konzentration, das Blatt noch ein mal zu wenden: „Aldekerk hat unsere Fehler in der Offensive knallhart ausgenutzt,“ bemängelte Wolf. Hinzu kamen Schwächen im Defensivverbund: „Der Knackpunkt war heute das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter, das hat nicht gut funktioniert. Wir hatten auch nicht das richtige Stellungsspiel, haben den Gegner zu viele Freiräume gelassen. Das haben wir in der Vergangenheit besser gemacht,“ stellte Wolf fest.