Handball : TVK macht ein paar entscheidende Fehler zu viel

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich muss beim 23:24 gegen Spitzenreiter TuS Opladen die erste Niederlage hinnehmen.

Beide Mannschaften gaben von Anfang an Vollgas. Bis zur 23. Minute (9:9) war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, beide leisteten sich sowohl vorne als auch hinten nur kleine Unaufmerksamkeiten. Dann wurde die Korschenbroicher Abwehr etwas unaufmerksamer und beim Stand von 10:12 fing sich Philip Schneider eine Zeitstrafe ein. Die nutzten die Opladener, um erstmals mit drei Toren in Führung zu gehen. Zu einfach und zu frei konnten die Gäste werfen, immer wieder waren in der Mitte zu große Lücken in der Korschenbroicher Defensive. Nach einer Auszeit von Dirk Wolf fing der TVK sich aber wieder, so dass es mit 13:15 in die Kabinen ging. Nach der Pause lief es erstmal alles andere als rund. Die Opladener nutzten ihre Chancen konsequent, die Korschenbroicher scheiterten gleich mehrmals am Pfosten oder an der Latte, selbst die Konter wollten nicht im Tor landen. Knappe acht Minuten brauchten die Hausherren, um sich wieder in die Partie zu kämpfen. Von 14:19 kämpften die Korschenbroicher sich auf 17:19 heran, mussten Opladen dann aber wieder in Unterzahl auf 18:22 ziehen lassen. Wieder vollzählig startete die nächste kleine Aufholjagd: Die Abwehr stand nun deutlich kompakter – Opladen traf in der Schlussviertelstunde lediglich noch zwei Mal, auch, weil der eingewechselte Max Jäger einige starke Paraden zeigte. Fünf Minuten vor Schluss erzielte Mats Wolf, der nach langer Verletzungspause wieder dabei war, das 23:23. „Riesen Lob an meinen Sohn, er hat die Mannschaft super gepusht und in manchen Situationen den Unterschied gemacht“, sagte Dirk Wolf.