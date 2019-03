Handball : Handball: Serie des TVK reißt im Siebengebirge

Korschenbroich Die schöne Serie des TV Korschenbroich ist erst einmal gerissen: Nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage musste sich der Handball-Regionalligist am Samstag bei der HSG Siebengebirge mit 26:29 (Halbzeit 14:11) geschlagen geben und gestattete den leidenschaftlich kämpfenden Hausherren so zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Und das nicht unverdient, wie TVK-Trainer Dirk Wolf feststellte: „Am Ende wollte Siebengebirge den Sieg einfach mehr als wir, das müssen wir so anerkennen.“

Dabei sah es lange Zeit danach aus, als ob die Gäste ihre Erfolgsserie würden fortsetzen können. „Wir hatten das Spiel eigentlich gut im Griff,“ stellte Wolf angesichts einer 14:11-Pausenführung fest. Die bauten die Gäste durch Sascha Wistuba, den am Ende mit zwölf Treffern erfolgreichsten Werfer David Biskamp und Dustin Franz bis zur 35. Minute sogar auf 17:13 aus, doch spätestens nach dem 17:17-Gleichstand durch Edgar Schulz (39.) war es um die Korschenbroicher Herrlichkeit geschehen. Zwar kämpfte sich der TVK nach einem 19:22-Rückstand noch einmal bis auf 21:22 (49.) heran, doch die Rote Karte für Aaron Jennes im Anschluss an die dritte Zeitstrafe des Kreisläufers ebnete den Hausherren den Weg zum Sieg.