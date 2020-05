Handball : TV Korschenbroich startet Kartenverkauf

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich hat den Verkauf von Dauerkarten für die neue Saison gestartet. Die beginnt entweder Ende August oder im Oktober.

Ungeachtet aller Unwägbarkeiten, was die kommende Spielzeit angeht, startet Handball-Regionalligist TV Korschenbroich den Verkauf von Dauerkarten für die neue Saison. „Wir freuen uns alle darauf, wenn es endlich wieder losgeht,“ sagt Klaus Weyerbrock. Zur Zeit gibt es dafür zwei Szenarien: „Aktuell geht geht der Handballverband davon aus, dass die Regionalliga mit 16 Mannschaften Ende August starten wird. Daher laufen unsere Planungen auch auf diesen Termin hinaus,“ erklärt der Sportliche Leiter des TVK Denkbar wäre aber auch ein Saisonstart erst im Oktober. Die Regionalliga Nordrhein wird dabei gegenüber der vergangenen Spielzeit ein leicht verändertes Gesicht haben. Meister TuS Opladen hat sein Aufstiegsrecht zur Dritten Liga wahrgenommen, aus der der Neusser HV als Lizenzgeben für den als wirtschaftlichen Absteiger geltenden HC Rhein Vikings herunterkommt. Neu sind die beiden Aufsteiger HC Wölfe Nordrhein (Oberliga Niederrhein) und HC Gelpe/Stromberg (Oberliga Mittelrhein). Gibt es nicht noch einen Nachrücker, wird die Staffel wohl nur mit 15 Mannschaften starten. Denn der TV Jahn Wahn hat Ende vergangener Woche seinen Rückzug bekanntgegeben. Die bisher von Olaf Mast trainierten Kölner – der Ex-Korschenbroicher hatte sich bereits Anfang Mai vom TV Jahn verabschiedet, den er während der Saison 2017/18 übernommen hatte – wollen mit ihrer bisherigen Zweitvertretung einen Neuanfang in der Verbandsliga starten. So oder so ist für den TV Korschenbroich das Ziel klar: „Wir möchten in der kommenden Saison ganz vorne dabei sein und unsere Zuschauer mit Tempohandball begeistern. Vor einem Jahr haben mehr als 95 Prozent der Karteninhaber ihre Dauerkarte verlängert, zusätzlich konnten wir den Daierkartenverkauf um zehn Prozent steigern. Es wäre toll, wenn wir das auch in diesem Jahr wieder schaffen,“ sagt Marketingleiter Jan Wolf. Da in Korschenbroich keine Vorverkaufstelle mehr zur Verfügung steht, müssen interessierte Fans das Bestellformular auf der Internetseite des TVK (www.hand-ball-hert.de) herunterladen und per Mail, Fax oder auf dem Postweg einsenden. Dabei gibt es auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. -vk