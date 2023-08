Handball-Regionalliga TV Korschenbroich startet mit Heimspiel in die Saison

Wie haben sich die Neuzugänge eingefügt? „Alle drei haben sich sehr schnell in die Mannschaft integriert“, stellt der Coach zufrieden fest. „Als Rechtsaußen hat Florian es sicherlich etwas einfacher, sich an das System zu gewöhnen. Dustin hatte auch kaum Probleme, kennt er doch noch die meisten Spieler der Mannschaft, letztlich war er ja auch nur ein Jahr weg. Daniel hat mit Sicherheit den schwierigsten Part, zumal er in der Abwehr ein Teil des Mittelblocks werden wird. Glücklicherweise konnte er ja bereits Ende der letzten Saison ein paar Trainingseinheiten mitmachen. Insgesamt gesehen wird das Spielverständnis von Woche zu Woche besser.“



Welche Zielsetzung ist für die kommende Saison ausgegeben worden? „Wir würden gerne wieder eine so starke Saison wie die letzte abliefern und uns dann am Ende mit Platz eins belohnen“, sagt Lansen selbstbewusst. „Dabei spielen jedoch mehrere Faktoren eine Rolle: Um unser Ziel zu erreichen, sollten wir so weit es geht von Verletzungen verschont bleiben. Dann bleibt abzuwarten, wie sich die anderen Mannschaften verstärkt haben. Ich kenne zwar den einen oder anderen Namen, habe in der Vorbereitung aber noch keinen unserer Gegner beobachten können. Dann sind auch immer wieder Faktoren vorhanden, die wir selber nicht beeinflussen können.“



Wer sind die größten Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg? Der Korschenbroicher Trainer „rechnet stark mit dem OSC Rheinhausen, der sich sehr gut verstärkt hat, Remscheid wird erneut eine starke Truppe stellen. Gelpe kann ich noch nicht enschätzen, weil sie drei Leistungsträger verloren und einen neuen Trainer bekommen haben, der sicherlich ein anderes System spielen lassen wird. Dann wird es sicherlich noch das eine oder andere Überraschungsteam geben. Vielleicht die Langenfelder, die haben mir im Testspiel sehr gut gefallen.“



Wie ist die Konkurrenz aus dem Rhein-Kreis Neuss einzuschätzen? Für Lansen stellt der in der vergangenen Saison aufgestiegene Lokalrivale TSV Bayer Dormagen II „so etwas wie eine Wundertüte dar. Und es immer unschön gegen eine Zweitvertretung zu spielen. Dormagen ist eine der Top-Adressen in puncto Ausbildung und sie bringen immer wieder starke Spieler aus der Jugend heraus. Der Fluch einer zweiten Mannschaft kann aber auch sein, dass sie Spieler an die Erste Mannschaft abtreten muss, wenn sich dort Akteure verletzen. Ich glaube aber schon, dass sich Dormagen im oberen Mittelfeld platzieren wird.“