Handball : TVK wieder beim Favoritenschreck

Korschenbroich Handball-Regionalligist TV Korschenbroich startet bei HC Weiden in die Rückrunde.

Für die zweite, die einzige vor heimischer Kulisse, sorgte Aufsteiger HC Weiden. Und genau bei dem ist der TV Korschenbroich am Samstag (19.30 Uhr, Halle an der Parkstraße) zu Gast. „Wir müssen es wieder besser machen als in Langenfeld,“ sagt deshalb Dirk Wolf, „ich gehe davon aus, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt.“ Der Trainer möchte den locker herausgespielten 33:25-Hinspielsieg zum Saisonauftakt denn auch am liebsten aus den Köpfen seiner Spieler verbannen: „Weiden hat sich inzwischen deutlich gesteigert und ist außerdem sehr heimstark.“ Für seinen Kollegen Andreas Heckhausen sind die Rollen dennoch klar verteilt: „Für mich ist Korschenbroich gerade nach dem Hinspiel die kompletteste Mannschaft in der Liga. Sie haben einen überragenden Torhüter und eine starke 6:0-Abwehr in allen Varianten.“ Deshalb sagt der HC-Coach: „Wir haben überhaupt nichts zu verlieren.“

Doch bei aller Zufriedenheit: Was Wolf stört und ihm Rätsel aufgibt, ist die mangelnde Konstanz in den Leistungen seiner Schützlinge. Mehr als zwei Siege in Folge haben die Korschenbroicher noch nicht zustande gebracht in dieser Saison, allerdings sich auch noch nie mehr als ein siegloses Spiel in Serie geleistet – insofern wäre in Weiden zumindest ein Unentschieden fällig. Wäre da nicht die Auswärtsschwäche der Korschenbroicher, die auch ihrem Trainer Rätsel aufgibt: Von 14 möglichen Punkten in fremden Hallen habe seine Schützlinge nur acht geholt, der letzte Auswärtssieg, das 34:26 beim TV Jahn Wahn, liegt bereits mehr als zwei Monate zurück. Das nächste Auswärtsspiel könnte schon das entscheidende sein – am 8. Februar sind die Korschenbroicher zu Gast beim TuS Opladen.