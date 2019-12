Handball : Vom Familientreffen zum Spiel

Freut sich auf ein schönes Handballwochenende: Dirk Wolf. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalligist TV Korschenbroich gastiert am Sonntag bei TuSEM Essen.

Eigentlich sind Anwurfzeiten am späten Sonntagnachmittag bei Gästemannschaften im Handball nicht so sehr beliebt. An diesem Wochenende kommt es Dirk Wolf allerdings sehr gelegen, dass der TV Korschenbroich erst am Sonntag um 17 Uhr bei TuSEM Essen II in der Sporthalle Margarethenhöhe aufläuft.

So hat der Trainer des Handball-Regionalligisten nämlich Zeit, sich am Samstagabend ein Zweitliga-Spiel anzuschauen: das Aufsteigerduell zwischen HSG Krefeld und HSG Konstanz. Denn bei den Gästen führt sein Sohn Tom Regie – und weil der 25-jährige, der auch mal das TVK-Trikot trug, seit zweieinhalb Jahren am Bodensee lebt, sind die Familientreffen nicht allzu häufig während der Saison.

Dass Dirk Wolf ein solches Wochenende gerne mit einem Sieg krönen würde – zumal im letzten Spiel des Jahres – ist verständlich. Doch er warnt vor der Essener Zweitliga-Reserve: „TuSEM ist ein junges und und gut ausgebildetes Team. Die können ein hohes Tempo gehen und haben ein paar Spiele nur knapp verloren.“ Weshalb die Essener nach einem glänzenden Start mit 7:1 Punkten inzwischen im Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle gelandet sind.