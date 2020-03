Handball : TV Korschenbroich lässt Remscheid keine Chance

Korschenbroich Zumindest kurzfristig hat den Regionalliga-Handballern der HG Remscheid der Rauswurf von Trainer Frank Berblinger nichts genutzt. Unter der Regie des bisherigen Co-Trainers Jörg Müller war der Aufsteiger in seinem Gastspiel beim TV Korschenbroich chancenlos, geriet schon früh deutlich ins Hintertreffen und kassierte am Ende mit dem 23:34 (Halbzeit 10:16) eine zweistellige Niederlage.

Dabei zeigten sich eher die Gäste als die seit drei Spieltagen sieglosen Korschenbroicher verunsichert, denn der TVK übernahm von Beginn an das Kommando und lag während der gesamten 60 Minuten nicht ein Mal im Hintertreffen. „Durch eine durchweg geschlossene Mannschaftsleistung, in die sich alle mit Toren und gehaltenen Bällen einbringen konnten, haben wir diesen souveränen Sieg auch verdient eingefahren,“ freute sich Trainer Dirk Wolf, dessen Schützlinge beim 22:12 nach 38 Minuten erstmals mit zehn Treffern vorne lagen. Entscheidend in seinen Augen war eine gute Leistung in der Defensive: „Wir haben gegen die Aktionen des ansonsten sehr starken, Drittliga-erfahrenen Rückraums der Remscheider abwehrtechnisch überzeugt,“ sagt Wolf. So gelangen den vor Beginn der Rückrunde aus der Konkursmasse des insolventen Drittligisten HC Rhein Vikings verpflichteten Niklas Weis (1) und Felix Handschke (7/4) zusammen gerade mal vier Feldtore. Erfolgreichster Torschütze auf Seiten des TVK war David Biskamp mit 7/3 Treffern, den Rest erzielten Wistuba, Brinkhues, Zidorn, Wolf (alle 4), Jennes, Kauwetter (beide 3), Schneider, Franz (beide 2) und Dicks (1). Am Samstag (18.30 Uhr) sind die Korschenbroicher beim nächsten Kellerkind HSG Siebengebirge zu Gast.