Handball : Der TV Korschenbroich bleibt ein Wolfsrudel

Korschenbroich Trainer Dirk Wolf verlängert bis 2022, Sohn Mats führt Handball-Regionalligist zu 31:26 über TV Aldekerk

„Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber das war überragend,“ urteilte Dirk Wolf (51) über die Leistung seines 22 Jahre alten Sohnes, der nicht nur klug Regie führte, sondern mit sechs Treffern auch erfolgreichster Feldtorschütze auf Seiten der Korschenbroicher war, die in der gut gefüllten Waldsporthalle von Beginn an das Heft in die Hand nahmen und nur ein einziges Mal, beim 1:2 durch den Ex-Korschenbroicher Julian Mumme in Rückstand gerieten. Wobei die Gäste, die in Mumme (7) und Thomas Jentjens (8) ihre besten Werfer hatten, sich keinesfalls widerstandslos ergaben: „Wir waren nur in ein paar Situationen nicht abgezockt genug,“ meinte Trainer Nils Wallrath.