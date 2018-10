Handball Regionalliga Nordrhein TV Korschenbroich

Korschenbroich So schreibt man (gute) Drehbücher: Wochenlang suchte der TV Korschenbroich in der neuen Umgebung der Handball-Regionalliga Nordrhein nach seiner Form. Und dann gelingt dem Drittliga-Absteiger ausgerechnet bei Adler Königshof der Befreiungsschlag – jenem Klub, bei dem Trainer Dirk Wolf bis zum Sommer acht Jahre lang auf der Bank saß.

„Wir haben von Beginn an die Partie bestimmt und auch in der Höhe verdient gewonnen,“ sagte Wolf nach dem 34:27-Erfolg (Halbzeit 15:12), dem ersten seiner neuen Schützlinge in gegnerischer Halle. In der kannten sich neben dem Trainer auch Mats Wolf, Tim Christall und Sascha Wistuba bestens aus, trugen sie doch in der vergangenen Saison noch das Trikot der Krefelder. „Für die Adler tut es mir ein bisschen leid, aber so ein neuformiertes Team braucht halt Zeit,“ sagte Dirk Wolf mit Blick auf seinen ehemaligen Klub, der nach seinem Weggang einen regelrechten Aderlass zu verkraften hatte.