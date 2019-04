Handball : Für den TVK geht es ums Saisonziel

Im mit 32:26 gewonnenen Hinspiel überwand Sascha Wistuba Aachens Torhüter Peer Dosch genau zehn Mal. Foto: TVK

Korschenbroich Am Samstag wartet in Aachen das direkte Duell um Platz fünf in der Handball-Regionalliga Nordrhein.

Einen Erfolg hat BTB Aachen dem TV Korschenbroich schon vor der Nase weggeschnappt: Durch einen 29:25-Sieg in der Waldsporthalle zogen die Aachener ins Halbfinale und anschließend in Finale des Deutschen Amateurpokals ein. Das verloren sie vor großer Kulisse während des Final-Four-Turniers um den DHB-Pokal in Hamburg allerdings mit 29:31 nach Verlängerung gegen Korschenbroichs letztjährigen Mit-Absteiger ATSV Habenhausen.

Jetzt könnten die Aachener dem TVK erneut einen Strich durch die Rechnung machen. Denn sie sind in der Handball-Regionalliga Nordrhein direkter Konkurrent um den fünften Tabellenplatz, den die Korschenbroicher zum Minimalziel ihrer ersten Drittliga-Saison erklärt haben. Den haben die Schützlinge von Trainer Dirk Wolf momentan mit 27:21 Punkten auch inne. Allerdings ist nach oben angesichts von vier Zählern Rückstand auf TuSEM Essen II und TuS Opladen bei zwei ausstehenden Spielen kaum noch etwas möglich. Nach unten sitzen dem TVK die Verfolger hingegen dicht im Nacken: Der TSV Bonn rechtsrheinisch (26:22) und eben BTB Aachen (24:22), das aufgrund des Pokalfinales noch ein Nachholspiel (am Sonntag um 16 Uhr gegen die HSG Siebengebirge) auszutragen hat.