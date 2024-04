Handball-Regionalliga Nordrhein Personell dezimierter TSV ist auch mit Platz zwei glücklich

„Die Niederlage ist natürlich schade, weil wir Korschenbroich damit zum Aufstieg verholfen haben“, sagte Berger, „allerdings ist die Meisterschaft auch völlig verdient und daher auch von unserer Seite Glückwunsch an den TVK. Wir haben in der Rückrunde leider beim Tabellenletzten und -vorletzten Mönchengladbach und Langenfeld verloren, was für mich letztlich den Ausschlag gegeben hat. Nichtsdestotrotz ist der zweite Platz für einen Aufsteiger eine klasse Leistung. Wir hatten tolle Spieler, die auch eine tolle Entwicklung genommen haben, worauf man stolz sein kann.“ Der Fokus liege jetzt auf dem letzten Spiel gegen Refrath. „Da wollen uns ordentlich aus der Saison und von unseren Fans verabschieden.“