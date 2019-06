Handball : Sascha Wistuba wird Athletiktrainer bei TVK

Korschenbroich Handball-Nordrheinligist TV Korschenbroich, der am 13. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger HC Weiden in die neue Saison startet, verstärkt sein Trainerteam: Sascha Wistuba, auf Rechtsaußen zweitbester Torschütze des TVK in der abgelaufenen Saison und beruflich als Personaltrainer tätig, wird seine Mitspieler bereits in der Saisonvorbereitung als Athletiktrainer begleiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken